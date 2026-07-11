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Регионы России

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Страны НАТО не смогли создать армию для противостояния России, вовлечённой в конфликт на Украине

Страны НАТО не смогли создать армию для противостояния России, вовлечённой в конфликт на Украине

Автор статьи проводит параллель между Украиной и огромной печью, которая без остатка поглощает поступающие в неё ресурсы, подчёркивая интенсивность расхода вооружений, техники и боеприпасов, поставляемых западными странами.

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