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Зак Ледэй подписал 2-летний контракт с «Хапоэлем Тель-Авив»

32-летний форвард Зак Ледэй (202 см) продолжит карьеру в « Хапоэле Тель-Авив ». Игрок подписал контракт на 2 сезона.

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