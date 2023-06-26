Why Not Event 2023

Добро пожаловать в фотоотчет с мероприятия WhyNotEvent 2023, которое прошло 17 июня 2023 года в Печатниках, Москва! Это захватывающее событие собрало автомобильных энтузиастов со всей страны для погружения в мир уникальной атмосферы вокруг машин.