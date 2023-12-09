В российском городе неизвестный напал на прохожих на улице

В Уфе, Республика Башкортостан, полиция ищет неизвестного, напавшего на нескольких прохожих. В полицию Уфы поступили заявления от граждан, которым некий мужчина нанес телесные повреждения около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге.