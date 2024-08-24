Русский терминатор: наш воин-казак, уничтоживший дрон головой, жив и уже рвётся обратно на фронт (ФОТО, ВИДЕО)

Русский воин, отбивший атаку ударного беспилотника головой, жив и намерен вернуться в строй. Сейчас парень ждёт операции на позвоночнике в госпитале, его жизнь вне опасности.
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