Сестра Ким Чен Ына пояснила причину ракетных пусков с территории КНДР

КНДР намерена "неизменно придерживаться линии" на укрепление и развитие своего ядерного арсенала. Это необходимо для сохранения паритета сил в противостоянии с врагами Северной Кореи, заявила заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится родной сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну.