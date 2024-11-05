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Сестра Ким Чен Ына пояснила причину ракетных пусков с территории КНДР

Сестра Ким Чен Ына пояснила причину ракетных пусков с территории КНДР

КНДР намерена "неизменно придерживаться линии" на укрепление и развитие своего ядерного арсенала. Это необходимо для сохранения паритета сил в противостоянии с врагами Северной Кореи, заявила заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится родной сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

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