UFC 300 пройдёт 13 апреля в Лас-Вегасе

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил дату юбилейного турнира промоушена. Как сообщается на официальном сайте организации, юбилейный турнир UFC 300 состоится 13 апреля 2024 года в Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile.
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