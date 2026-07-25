Токаев отказался быть посредником в конфликте России и Украины

Астана не будет посредником в урегулировании военного конфликта Москвы и Киева. Об этом в субботу, 25 июля, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со своим коллегой из России Владимиром Путиным в Омске.
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