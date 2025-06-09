Марат Хуснуллин: Петербург и Ленобласть вошли в список лидеров по вводу жилья

Они обеспечили за пять лет ввод более десяти миллионов квадратных метров Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провёл заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию, где обсудили перечень поручений президента по итогам президиума Госсовета, вопросы строительства и реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».