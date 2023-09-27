Госдума отклонила законопроект АКЗС об умерщвлении нападавших на людей собак

Сейчас таких собак отлавливают и через пару недель возвращают на прежние места Госдума отклонила законопроект, внесенный Алтайским краевым Законодательным Собранием (АКЗС), предлагающий расширить список случаев, когда можно умерщвлять животных, пишет "Парламентская газета".