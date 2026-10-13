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Царьград

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Директор вывез 1,5 тыс. т льнотресты и нанес ущерб на 520 тыс. рублей

Директор вывез 1,5 тыс. т льнотресты и нанес ущерб на 520 тыс. рублей

В Гомельской области 54-летний руководитель предприятия организовал вывоз более 1,5 тыс. тонн льнотресты, оформив фиктивные документы о ее переработке, чтобы избежать ответственности за бесхозяйственность.

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