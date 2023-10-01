Нужен всего 1 поддон: красивейшая и практичная высокая грядка даром

Высокая грядка — это не только красивое, но ещё и практичное решение для огорода. В такой грядке растения чувствуют себя лучше, быстрее растут и развиваются! А для её создания вам потребуется лишь 1 поддон (паллета).
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