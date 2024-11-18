Вот интересно, а чего все так боятся Скорпионов? В смысле – по знаку Зодиака. Даже праздник такой сегодня есть – День поддержки "Замужем за Скорпионом".
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Вот интересно, а чего все так боятся Скорпионов? В смысле – по знаку Зодиака. Даже праздник такой сегодня есть – День поддержки "Замужем за Скорпионом".