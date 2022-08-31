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Горбачев присоединился к наступлению на Херсон

Горбачев присоединился к наступлению на Херсон

Вчера проспал (не в переносном, а в прямом смысле) замечательную новость. Тот, кому в аду черти устали пропуски ставить, наконец-то помер Умер человек из-за которого в мире сейчас происходит то, что происходит, в том числе конфликт на Украине.

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