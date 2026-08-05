Инфографика: как менялся центр мировой экономической мощи за последние 200 лет / © Visual Capitalist Представленная диаграмма показывает, как менялась доля крупнейших экономик в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) с 1820 по 2025 год.
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