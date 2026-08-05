Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 144 подписчика

Инфографика: как менялся центр мировой экономической мощи за последние 200 лет

Инфографика: как менялся центр мировой экономической мощи за последние 200 лет

 Инфографика: как менялся центр мировой экономической мощи за последние 200 лет / © Visual Capitalist Представленная диаграмма показывает, как менялась доля крупнейших экономик в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) с 1820 по 2025 год.

Вернуться к статье