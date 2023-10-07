В Татарстане до полного завершения программы капремонта многоквартирных домов остается менее одного процента

О программах капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
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