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Во Владимирской области запустили приложение «Госуслуги. Дом»

Во Владимирской области запустили приложение «Госуслуги. Дом»

Приложение позволит оплачивать коммунальные счета и подавать заявки при проблемах.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своем телеграм-канале о старте работы в регионе приложения «Госуслуги.

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