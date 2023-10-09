Во Владимирской области запустили приложение «Госуслуги. Дом»

Приложение позволит оплачивать коммунальные счета и подавать заявки при проблемах.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своем телеграм-канале о старте работы в регионе приложения «Госуслуги.
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