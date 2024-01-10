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NYT: в США хасиды подрались с полицией из-за секретного туннеля в синагогу

NYT: в США хасиды подрались с полицией из-за секретного туннеля в синагогу

Члены хасидской еврейской группы в Нью-Йорке столкнулись с сотрудниками правоохранительных органов из-за решения забаррикадировать секретный подземный туннель, ведущий к главной синагоге в бруклинском районе Краун-Хайтс.

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