Астраханка принимает участие в археологических раскопках в Египте

Наша землячка Анастасия Жирова сейчас находится на полевых работах в Мемфисе. Астраханка вошла в состав экспедиции для участия в научных раскопках на территории Египта, поделился значимым событием руководитель региональной археологической экспедиции, заместитель директора по научной работе ООО «Археоцентр» Дамир Соловьев: «Хочется порадоваться и высказать чувство гордости за одного астраханского археолога, нашу коллегу и подругу, которая в нестоящее время исполняет заветную мечту каждого археолога - работает в Египте.