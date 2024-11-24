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Астраханка принимает участие в археологических раскопках в Египте

Астраханка принимает участие в археологических раскопках в Египте

Наша землячка Анастасия Жирова сейчас находится на полевых работах в Мемфисе. Астраханка вошла в состав экспедиции для участия в научных раскопках на территории Египта, поделился значимым событием руководитель региональной археологической экспедиции, заместитель директора по научной работе ООО «Археоцентр» Дамир Соловьев: «Хочется порадоваться и высказать чувство гордости за одного астраханского археолога, нашу коллегу и  подругу, которая в нестоящее время исполняет заветную мечту каждого археолога - работает в Египте.

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