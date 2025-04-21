Таможенная война Трампа: уроки и выводы для Казахстана ﻿

Рустам МАСАЛИЕВ Теперь становится всё более и более понятным, что же имел в виду Дональд Трамп, вновь взошедший на американский «престол» и во время зажигательной инаугурационной речи пообещавший, что «золотой век Америки начинается прямо сейчас».
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