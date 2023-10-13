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Кадыров встретился с Никитой Журавелем, которого избил его сын

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что Журавель сознательно хотел «стравить» конфессии в России. «Отсутствие твердости и определенности в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов выдали в нем настоящего шайтана, мерзкого осквернителя, который сжег Коран не из-за невежества или ….

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