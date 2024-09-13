Флагманский кулер Noctua NH-D15 G2 перестал издавать дребезжащий звук Австрийский ...

Флагманский кулер Noctua NH-D15 G2 перестал издавать дребезжащий звукАвстрийский производитель систем охлаждения, компания Noctua, сообщил порталу ComputerBase о том, что устранил проблему дребезжащего звука у новейшего флагманского кулера NH-D15 G2.
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