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Андрей Белоусов получил новую должность

Андрей Белоусов получил новую должность

Министр обороны России Андрей Белоусов получил новую должность. Теперь он ещё избран председателем Совета министров обороны СНГ.

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