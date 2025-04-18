Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 324 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Карначева
    Лучше бы Кадыров занимался Чечней, а не контролировал бы намазы в России.Расползлись мигранты по всей тране, творят, ...Рамзан Кадыров оц...
  • Александр
    Сам то давно умываться научился?У тебя есть бород...
  • Михаил Давидюк
    хоть кто-то решился !!!!Штраф до 300 тыс...

Новости из стационара

Новости из стационара

ЛАРИСА ХАРЬЯНОВА-ЕРАНКЕВИЧ Да пошёл-ка этот лягушатник в жопу, сказал усатый помощник Терана про идею Макарона о перемирии с чумным хутором во время богомерзких Олимпик гейс, тут же пояснив, что Мордор плавал и знает, как западлоиды используют паузу в свынорезе для зализывания ран и накачки оружием 404-й.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх