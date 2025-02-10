⚡️В ЛНР впервые лишили ждуна гражданства России За совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности России, в соответствии с пп.
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⚡️В ЛНР впервые лишили ждуна гражданства России За совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности России, в соответствии с пп.
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