Ягода, Ежов, Берия: что нашли у трёх советских наркомов при обыске

Наркомы НКВД Генрих Ягода, Лаврентий Берия и Николай Ежов умерли не своей смертью. Их расстреляли. А во время обысков у каждого из перечисленных советских некогда всесильных руководителей были найдены довольно интересные вещи.
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