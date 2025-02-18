"По азербайджанским диаспорам решение принято?": Живов считает, что будет так же, как было с грузинами

ИА Новороссия В Сети не стихают обсуждения хамства Алиева и грубых высказываний азербайджанцев в адрес чемпиона Николая Валуева и телеведущего Евгения Попова.
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