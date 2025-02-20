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Игрок "Питтсбурга" Малкин: Овечкин не хочет слишком много говорить о голах

Игрок "Питтсбурга" Малкин: Овечкин не хочет слишком много говорить о голах

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признался, что не сомневается в том, что его соотечественник, игрок и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побьет "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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