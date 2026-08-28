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Царьград

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Психиатр Кинтеро назвал способ дольше сохранить мозг молодым

Психиатр Кинтеро назвал способ дольше сохранить мозг молодым

Набор текста на клавиатуре или экране смартфона не даст такого же эффекта, как письмо от руки.Психиатр Хавьер Кинтеро нашёл простой, но эффективный способ замедлить старение мозга — ежедневное письмо от руки.

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