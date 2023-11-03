В России выпустили первые ЦФА на бриллиант

Экспобанк выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА), стоимость которых зависит от цены бриллианта. Это первый в России выпуск ЦФА с привязкой к драгоценному камню, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя кредитной организации и блокчейн-платформы «Мастерчейн», через которую реализован выпуск.
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