Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Китай делает ход «Талибаном*»

Китай делает ход «Талибаном*»

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Умеют китайцы в геополитику, тихо и на кошачьих лапках. Тут присели послы сорока стран на церемонии вручении Кормчему Си верительных грамот, когда последним в зал на церемонию прибыл .

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
Не смог дочитать, от автора статьи так и брызжет зависть...
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