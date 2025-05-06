Индия усиливает меры по защите сайтов оборонных госучреждений от взлома хакеров

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая. /ТАСС/. Индия на фоне обострения отношений с Пакистаном активизировала постоянное наблюдение за киберугрозам и принимает меры для усиления защиты национальных онлайн-платформ, особенно веб-сайтов индийских оборонных учреждений.
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