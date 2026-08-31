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KY3: в Миссури катер разогнался до 343 км/ч и перевернулся в воздухе

KY3: в Миссури катер разогнался до 343 км/ч и перевернулся в воздухе

Гоночный катер Dirty Duck разогнался до 343 километров в час во время соревнований Lake of the Ozarks Shootout в американском штате Миссури, после чего взлетел над водой и перевернулся.

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