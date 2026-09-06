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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трусова о серебре в Токио: «Исторический момент? Чуть почитаю про себя лестные слова и начну думать об этом. Когда стою на пьедестале, будто ничего и не поменялось»

Российская фигуристка Александра Трусова пока не задумывалась о том, считает ли историческим свое возвращение.

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