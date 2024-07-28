Осталось три минуты до окончания 28 июля. Для фанатов горэлектротранспорта это знаменательный день, потому что это День рождения троллейбуса Краснодара.
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Осталось три минуты до окончания 28 июля. Для фанатов горэлектротранспорта это знаменательный день, потому что это День рождения троллейбуса Краснодара.