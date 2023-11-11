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Кредитный рейтинг США понижен до негативного по оценке Moody’s

Кредитный рейтинг США понижен до негативного по оценке Moody’s

Агентство Moody's изменило прогноз по кредитному рейтингу США со "стабильного" на "негативный", В структуре сослались на большой бюджетный дефицит и снижение доступности долга, что вызвало немедленную критику со стороны администрации Байдена.

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