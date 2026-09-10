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FiNE NEWS

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Мантуров призвал ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов

Мантуров призвал ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров обратил внимание на важность ускорения восстановления нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

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