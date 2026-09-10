Мантуров призвал ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров обратил внимание на важность ускорения восстановления нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
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Так не спи ночами то, иди и восстанавливай, и из своего кармана и из карманов чиновников-дармоедов-воров!