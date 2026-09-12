Триллионы кровавых долларов и "Новый американский век": Кто на самом деле заказал "новый Перл-Харбор" 9/11?

Катастрофа 11 сентября 2001 года по мере расследований превращалась из трагедии в самый прибыльный военно-политический проект XXI века.
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Ого... сколько "воды налили"..
Всё гораздо проще и понятнее.
ЦРУ "сообразило" эту "операцию", чтобы получить рычаги выкачки денег.
Всё банально просто - поиск несуществующего "врага" там, где его нет.
А сколько угробить своих же - так, "слпутствующие потери" при "развороте курса правительства".