Россиянам объяснили, чем опасен повышенный холестерин

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Повышенный холестерин может привести к инфаркту и инсульту. Об этом рассказала главный внештатный специалист по профпатологии и по кардиологии Министерства здравоохранения Тульской области Ирина Шестова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии