Царьград Президент России Владимир Путин фактически протянул руку помощи президенту США Джозефу Байдену, политический рейтинг которого продолжает неуклонно падать.
Путин протянул руку помощи Байдену. Первая реакция удивила
Комментарии
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Валентин Щербаков
Этот лживый старый пердун и конченый маразматик Байден, этот хладнокровный русофоб, педофил, наркоман и подлец, уже давно потерял свою ориентацию, берега и живёт в загробном мире, с которым давно ведёт светские беседы....
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21 час.
ВД
Вовладар Даров
Ему эта рука помощи ничего не даст, он не понимает где вообще находится!)
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4 час.
Владимир Соколов
Сообщи Путин,что он за Трампа,тому бы был приклеен ярлык "Агента Кремля" и кого-то это бы оттолкнуло!
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2 час.
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