Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Нельзя иметь дело с жидом, хохлом и ляхом!!!!!!!! Т. Г. Шевченко. Пора Петрова и Баширова из отпуска отзывать и мочит..."Вешать на Красно...
  • олег донсков
    Молча не ходите в кассу зп билетами на представления этих лицедеев. Чем громко возмущаться, будто вам делать нечего. ...Проект «Пятая кол...
  • Александр
    шпротный проткухший салат!!!! фуПроект «Пятая кол...

Путин протянул руку помощи Байдену. Первая реакция удивила

Путин протянул руку помощи Байдену. Первая реакция удивила

Царьград Президент России Владимир Путин фактически протянул руку помощи президенту США Джозефу Байдену, политический рейтинг которого продолжает неуклонно падать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
Этот лживый старый пердун и конченый маразматик Байден, этот хладнокровный русофоб, педофил, наркоман и подлец, уже давно потерял свою ориентацию, берега и живёт в загробном мире, с которым давно ведёт светские беседы....
Ответить
21 час.
ВД
Вовладар Даров
Ему эта рука помощи ничего не даст, он не понимает где вообще находится!)
Ответить
4 час.
Владимир Соколов
Сообщи Путин,что он за Трампа,тому бы был приклеен ярлык &quot;Агента Кремля&quot; и кого-то это бы оттолкнуло!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору