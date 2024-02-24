Путин протянул руку помощи Байдену. Первая реакция удивила

Валентин Щербаков Этот лживый старый пердун и конченый маразматик Байден, этот хладнокровный русофоб, педофил, наркоман и подлец, уже давно потерял свою ориентацию, берега и живёт в загробном мире, с которым давно ведёт светские беседы....

ВД Вовладар Даров Ему эта рука помощи ничего не даст, он не понимает где вообще находится!)