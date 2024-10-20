С Днём Военного связиста поздравляем всех причастных! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, связист на пузе проползет, и ничего с ним не случится! С праздником, товарищи связисты!.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
С Днём Военного связиста поздравляем всех причастных! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, связист на пузе проползет, и ничего с ним не случится! С праздником, товарищи связисты!.