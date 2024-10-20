С Днём Военного связиста поздравляем всех причастных! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, связист на пузе проползет, и ничего с ним не случится! С праздником, товарищи связисты!.