Как происходит общение НАШИХ людей на Украине с теми, у кого кисель в голове? Это я и ты можем просто послать в бан, а НАШИ людям приходится с ними жить.
"Населенный пункт освобожден, при этом обменный фонд пополнен не был."
Комментарии
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Владимир Петров
У меня с орентацией всё в норме. Про мужские кружевные я даже не слыхал, а ты очень компетентен. Твоя тема?.. А у скакуасов сам спроси, как поймаешь...
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4 час.
Александр Батт
Во всем виноваты коммунисты, развалившие Империю и СССР. Надо и России и Украине и всем остальным возвращаться под самодержавие Романовых. Подробнее смотрите на моей странице ВКонтакте и в Одноклассниках.
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1 час.
ИИ
Иван Иваныч
Нетути более Романовых. Династия закончилась на Петре 3, официально на Николае 2. Павел 1, сын Петра 3 и Екатерины 2, вероятно был от одного из многочисленных фаворитов Екатерины 2, хотя Император Пётр 3 и признал его своим сыном. Последней настоящей Романовой была Елизавета Петровна - дочь Петра I. Остальные- ряженые и никакие не цари, много всяких левых претендентов на несуществующий престол из европейских самозванцев повылазило.
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32 мин.
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