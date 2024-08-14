"Населенный пункт освобожден, при этом обменный фонд пополнен не был."

Владимир Петров У меня с орентацией всё в норме. Про мужские кружевные я даже не слыхал, а ты очень компетентен. Твоя тема?.. А у скакуасов сам спроси, как поймаешь...

Александр Батт Во всем виноваты коммунисты, развалившие Империю и СССР. Надо и России и Украине и всем остальным возвращаться под самодержавие Романовых. Подробнее смотрите на моей странице ВКонтакте и в Одноклассниках.