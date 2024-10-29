Он был учителем для самого Овечкина, а ведь его отправляли в армию за хулиганства! История про Бульина

Неожиданный поворот.По хоккейному пути защитника Владислава Бульина можно смело снимать фильм. Уже в 13 лет он в одиночку проделал путь из Пензы в Москву, чтобы играть за столичное «Динамо» и исполнить мечту всей жизни — попасть в большой хоккей.