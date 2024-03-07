Генерал Зарудницкий: конфликт на Украине может перерасти в войну в Европе

Украинский конфликт может перерасти в крупномасштабную войну в Европе, об этом в своей статье для журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
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