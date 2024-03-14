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Эксперт Гилл: США стоит перенять несколько вещей у избирательной системы РФ

Эксперт Гилл: США стоит перенять несколько вещей у избирательной системы РФ

Иностранный электоральный эксперт Стивен Лии Гилл признался, что ему интересно наблюдать за выборами президента России, а также выразил мнение, что США могли бы перенять несколько вещей у российской избирательной системы.

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