Эксперт Гилл: США стоит перенять несколько вещей у избирательной системы РФ

Иностранный электоральный эксперт Стивен Лии Гилл признался, что ему интересно наблюдать за выборами президента России, а также выразил мнение, что США могли бы перенять несколько вещей у российской избирательной системы.
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