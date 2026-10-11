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Захарян впервые в сезоне попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч Ла Лиги

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в стартовый состав команды на игру 8-го тура Ла Лиги против «Депортиво».

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