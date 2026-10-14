В Темрюке суд запретил заводу сливать сточные воды в реку Кубань

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, в ходе судебного разбирательства было установлено, что в черте города Темрюка непосредственно в береговой зоне реки Кубань была проложена труба.
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