Губернатор штата Вашингтон объявил о введении режима ЧС из-за пожаров

В штате Вашингтон объявили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщает CNN. "Губернатор Боб Фергюсон объявил чрезвычайное положение и запрет на разведение костров на всей территории штата и сообщил, что отправится в [город] Спокан", - говорится в сообщении.