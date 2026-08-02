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Газета.ру

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Губернатор штата Вашингтон объявил о введении режима ЧС из-за пожаров

Губернатор штата Вашингтон объявил о введении режима ЧС из-за пожаров

В штате Вашингтон объявили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщает CNN. "Губернатор Боб Фергюсон объявил чрезвычайное положение и запрет на разведение костров на всей территории штата и сообщил, что отправится в [город] Спокан", - говорится в сообщении.

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