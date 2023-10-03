Россияне назвали свой топ осенних фильмов

Россияне назвали свой топ фильмов, который хочется пересматривать осенью. Согласно результатам анкетирования, примерно половине россиян чаще всего хочется почувствовать уют и тепло при выборе ленты для просмотра.
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