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Поддубный объяснил, зачем идет в Госдуму от ЕР

Герой РФ Евгений Поддубный, представляющий федеральную пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму, в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» объяснил мотивы своего выдвижения от партии власти.

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