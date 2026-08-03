Поддубный объяснил, зачем идет в Госдуму от ЕР

Герой РФ Евгений Поддубный, представляющий федеральную пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму, в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» объяснил мотивы своего выдвижения от партии власти.
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